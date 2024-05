ResolveAI is een platform waarmee u aangepaste AI-agenten kunt maken voor verschillende zakelijke toepassingen, zoals klantenservice, leadgeneratie en planning. De belangrijkste kenmerken van ResolveAI zijn onder meer: * De AI-agenten trainen: u kunt de agenten eenvoudig trainen door documenten, websitepagina's of andere gegevensbronnen zoals Google Spreadsheets te uploaden. Hierdoor blijven de agenten op de hoogte van de laatste informatie. * Maatwerk: u kunt de AI-agents aanpassen aan uw merk, inclusief de stijl van de chatbox en de manier waarop de agent communiceert. * Integratie: u kunt de AI-agents in uw website integreren of ze verbinden met uw sociale mediaplatforms zoals Facebook Messenger, WhatsApp, Slack en Instagram. Hierdoor kunt u al uw gesprekken op één plek beheren. * Monitoring: u kunt op de hoogte blijven van nieuwe gesprekken en live agentverzoeken, en indien nodig zelfs een livechat starten. ResolveAI biedt verschillende tariefplannen, beginnend vanaf $ 24 per maand voor het ‘Hobby’-abonnement, dat 1 chatbot, 20 documenten en 500 actieve chats per maand omvat. Het ‘Starter’-abonnement kost $ 44 per maand en het ‘Plus’-abonnement kost $ 89 per maand, met toenemende functies en mogelijkheden. Het platform biedt ook add-ons, zoals de mogelijkheid om de ResolveAI-branding te verwijderen voor $30 per maand, en de optie om extra chatbots toe te voegen voor $20 per maand. Over het geheel genomen lijkt ResolveAI een uitgebreid platform te zijn waarmee bedrijven hun eigen AI-agenten kunnen creëren en beheren voor verschillende klantgerichte taken, met de nadruk op maatwerk en integratie.

Website: resolveai.co

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan ResolveAI. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.