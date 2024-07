Voer apps uit in afleidingsvrije venster met vele verbeteringen.

Replica Studios biedt uitgebreide oplossingen voor spraaktechnologie in meerdere talen, ideaal voor diverse creatieve en professionele gebruiksscenario's. Het ethische AI-platform omvat tekst-naar-spraak- en spraak-naar-spraak-tools die stemmen aanpassen aan de stijlen en situaties van personages, waardoor meer meeslepende en boeiende ervaringen worden gecreëerd op het gebied van gaming, animatie, film, e-learning, audioboeken en de productie van sociale media-inhoud. Replica Studios biedt ook een Voice Lab-functie waarmee een specifieke stem of rol kan worden ontworpen en omgezet in een mix van maximaal vijf unieke stemmen. Lokalisatie- en nasynchronisatiemogelijkheden worden mogelijk gemaakt door de meertalige generatieve AI-stemgenerator die meerdere talen en diverse accenten ondersteunt. Bovendien kunnen ontwikkelaars spraakgestuurde apps en platforms bouwen, voice-over-workflows verbeteren, conversatiebots maken en meer met behulp van Replica's geavanceerde tekst-naar-spraak-API. De oplossingen van Replica Studios zijn geschikt voor zowel vroege prototyping als uiteindelijke productie, waarbij moderne creatieve workflows worden aangepakt en tegelijkertijd ethische AI-praktijken en commerciële veiligheid worden gegarandeerd.

