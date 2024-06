Een eenvoudigere manier om voertuigsoftware te prototypen, testen en bouwen! RemotiveLabs vermindert de complexiteit bij de ontwikkeling van autosoftware, vergemakkelijkt hardware-abstractie en biedt een flexibelere omgeving vergeleken met de oudere tooling met domeinspecifieke talen en vergrendelde processen. - Gebruik de programmeertaal van uw keuze, b.v. Python, Rust, C++, lees en schrijf voertuigsignaalgegevens via gRPC API's. Gebruik LUA-scripting om signalen die met een aangepaste frequentie worden uitgezonden, te transformeren (hernoemen, in kaart brengen, samenvoegen of synthetiseren). - Produceer een abstractielaag voor AAOS, ProtoPie, Unity en dergelijke in het verwachte formaat (bijvoorbeeld COVESA VSS, AAOS-voertuigeigenschappen). - We ondersteunen gangbare voertuignetwerkprotocollen zoals CAN, FlexRay, LIN en Automotive Ethernet – mogelijk gemaakt door .dbc, .xml (fibex), .ldf en .arxml. Ondersteuning voor E2E-bescherming is beschikbaar. - Schakel naar links en bouw uw eigen betaalbare en op afstand beschikbare testopstelling/bank die draait op de hardware van uw keuze (Nvidia Drive, Host Mobility, elke Docker-gebaseerd/Linux, Raspberry Pi, enz.). We hebben verschillende API's beschikbaar die kunnen worden gekoppeld aan populaire testframeworks, waaronder Jenkins, GitLab enz. Creëer eenvoudig testcases, voer diagnostiek uit en flash-ECU's. RemotiveLabs maakt CI & geautomatiseerd testen eenvoudiger dan ooit. Er is geen extra computer nodig, gebruik een laptop met het besturingssysteem van jouw keuze om verbinding te maken. Gratis demo beschikbaar - aanmelden niet nodig: Experimenteer meteen met signalen uit onze demo-aandrijfcyclus: https://demo.remotivelabs.com/ - Bekijk en speel signalen af ​​(webclient/referentiebibliotheek) - Werk met en transformeer signalen naar Android eigenschappen / VSS - Pas uw eigen code toe Producten in RemotiveLabs-platform: - RemotiveBroker: een Zwitsers zakmes voor softwareontwikkelaars, te gebruiken als software-ECU, datalogger, middleware voor flexibele prototyping en testopstelling. Broker hardwarelicentie 2.500 euro / jaar (draait op de hardware van uw keuze, d.w.z. Rasberry Pi of een op Linux/Docker gebaseerde HW - Referentiekits hier beschikbaar: https://remotivelabs.com/downloads-documentations/#section-reference-kit ). - RemotiveCloud: Een virtuele RemotiveBroker-omgeving voor het afspelen, transformeren en streamen van signalen. Naadloze en eenvoudige samenwerking zonder de hardware aan te raken. Cloud afspeelpakket 900 Euro / jaar.

Website: remotivelabs.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan RemotiveLabs. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.