Chrome Remote Desktop is een door Google ontwikkelde softwaretool voor een extern bureaublad waarmee een gebruiker op afstand een andere computer kan bedienen via een eigen protocol dat door Google is ontwikkeld en dat onofficieel 'Chromoting' wordt genoemd. Het verzendt de toetsenbord- en muisgebeurtenissen van de ene computer naar de andere en stuurt de grafische schermupdates via een netwerk terug in de andere richting. Deze functie bestaat daarom uit een servercomponent voor de hostcomputer en een clientcomponent op de computer die toegang heeft tot de externe computer.

Website: google.com

