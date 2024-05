Reap Global

Reap is een financieel platform dat toegang en financiële connectiviteit mogelijk maakt door middel van innovatie voor bedrijven van elke omvang. Reap combineert software voor uitgavenbeheer met een reeks innovatieve betalingsproducten, waaronder het vlaggenschip Reap Visa Corporate Credit Card. Reap streeft ernaar bedrijven te helpen succes te orkestreren door de beste financiële instrumenten te bieden die mee evolueren met haar klanten en de markt. Reap wordt ondersteund door een krachtige groep investeerders, waaronder Acorn Pacific Ventures, Arcadia Funds, HashKey Capital, Hustle Fund, Fresco Capital, Abacus Ventures en Payment Asia. Het bedrijf werd opgericht in 2018 en is sindsdien uitgegroeid tot een team van meer dan 50 medewerkers, werkzaam in kantoren in zeven landen.

