Real Simple SSL is een WordPress-plug-in die is ontworpen om het proces van het beveiligen en migreren van WordPress-websites naar HTTPS te vereenvoudigen. Het biedt een eenvoudige oplossing voor website-eigenaren om SSL-codering (Secure Sockets Layer) op hun websites in te schakelen, waardoor veilige verbindingen en verbeterde beveiliging voor bezoekers worden gegarandeerd. Real Simple SSL is een essentieel hulpmiddel voor eigenaren van WordPress-websites die de beveiliging willen verbeteren en de privacy van bezoekers willen beschermen door eenvoudig en effectief SSL-codering op hun websites te implementeren.

Website: really-simple-ssl.com

