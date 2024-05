Readyplanet, opgericht in 2000, is een toonaangevend digitaal marketingbedrijf in Zuidoost-Azië. Wij zijn een van de grootste websiteproviders in Thailand en bedienen momenteel meer dan 15.000 websites. Readyplanet is momenteel op zoek naar een ervaren Senior Systeembeheerder (Linux) om ons System Engineering Team te versterken. In deze zeer dynamische omgeving zal de Senior Systeembeheerder administratieve taken uitvoeren, inclusief maar niet beperkt tot scripting, configuratie, beveiliging en probleemoplossing. Onze omgeving draait voornamelijk op Linux (CentOS). De kandidaat moet in staat zijn om als onderdeel van het team te werken, maar ook in staat zijn om concepten of problemen op te nemen en zelfstandig te werken om deze op te lossen. Sterke analytische en probleemoplossende vaardigheden en effectief kunnen communiceren zijn erg belangrijk voor de functie.

Website: readyplanet.com

