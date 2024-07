Raw Shorts is geavanceerde software voor het maken van video's, mogelijk gemaakt door kunstmatige intelligentie. Met deze online tool kunnen gebruikers tekst omzetten in animaties en zeer gestileerde video's. De diensten van Raw Shorts omvatten het transformeren van spreadsheets, blogs en artikelen in video-inhoud, en de mogelijkheden variëren van het maken van uitlegvideo's en animaties tot promovideo's voor internet en sociale media, samen met whiteboard-animaties en geanimeerde sociale berichten. De in Raw Shorts geïntegreerde kunstmatige intelligentie stroomlijnt het videomaakproces. Dit wordt in de eerste plaats bereikt door het geüploade script te scannen en analyseren om de primaire concepten voor het maken van een storyboard te identificeren. Hierna verzamelt de AI gerelateerde media-items en lijnt deze uit op een tijdlijn zodat ze overeenkomen met het script. Vervolgens genereert het gesproken commentaar. Raw Shorts biedt ook een gebruiksvriendelijke videomaker met slepen en neerzetten waarmee gebruikers hun door AI gegenereerde videoconcepten handmatig kunnen aanpassen. Bovendien host het platform een ​​royaltyvrije mediabibliotheek waartoe gebruikers toegang hebben om hun video-inhoud te verrijken. Ten slotte biedt dit platform gebruikers een verscheidenheid aan leermiddelen, zoals blogs over videomarketing en promotie, naast snelle klantenondersteuning.

Website: rawshorts.com

