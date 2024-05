Voer apps uit in afleidingsvrije venster met vele verbeteringen.

RAIDLOG.com is een oplossing voor projectbeheer waarmee bedrijven risico's, acties, problemen en beslissingen met betrekking tot hun projecten en portfolio's kunnen volgen en beheren. In tegenstelling tot andere PM-tools die zich richten op planning, is RAIDLOG.com specifiek ontworpen om de 16 miljoen projectleiders wereldwijd te helpen bij het succesvol uitvoeren van projecten door de grondoorzaken van het mislukken van projecten aan te pakken.

Categorieën : Business Projectbeheersoftware

Website: raidlog.com

