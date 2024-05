Radiolab is een van de meest geliefde podcasts en publieke radioprogramma’s ter wereld. De show staat bekend om zijn diepgaande journalistiek en innovatief geluidsontwerp. Radiolab, opgericht in 2002 door Jad Abumrad, begon als een verkenning van wetenschap, filosofie en ethiek met behulp van innovatieve compositie en geluidsontwerp. Tegenwoordig is Radiolab uitgebreid en geëvolueerd tot een platform voor journalistiek en verhalenvertelling in lange vorm. De show daagt de vooroordelen van de luisteraars over hoe de wereld werkt uit. Radiolab provoceert, ontroert, verheugt en vraagt ​​zijn publiek om de wereld om hen heen opnieuw te zien. Radiolab wordt mede georganiseerd door Lulu Miller en Latif Nasser. Robert Krulwich, een oude co-host, ging in februari 2020 met pensioen, en Jad Abumrad ging in 2022 met pensioen. Je vindt Radiolab overal waar je naar podcasts luistert.

Website: radiolab.org

