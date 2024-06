Quilly is een CMS-automatiseringstool die gebruikmaakt van grote taalmodellen om het genereren van inhoud voor uw site volledig te automatiseren. Kies thema's, trefwoorden om in berichten in te voegen en een publicatiefrequentie, en dan kun je aan de slag - al het andere wordt voor je afgehandeld. Quilly verhoogt het aantal organische zoekvertoningen en klikken, waardoor bezoekers naar uw Webflow-sites worden geleid. Neem 30 seconden de tijd om een ​​paar ghostwriters te maken en zie hoe uw indrukken en klikken de pan uit rijzen. * Plan geautomatiseerde CMS-berichten, zodat u regelmatig handsfree inhoud op uw site kunt publiceren. Zeg het met mij: "stel het in en vergeet het"! * Maak gebruik van Quilly's geavanceerde grote taalmodellen om rijke, uitgebreide berichten te genereren * Gebruik de Quilly-app rechtstreeks vanuit uw Webflow-canvas. Zeg vaarwel tegen het wisselen van context! * Voeg trefwoorden op samenhangende wijze in uw berichten in om trefwoordblootstelling in de zoekmachines te bereiken. * Pas aan hoe vaak u wilt posten, of u live of als concept wilt publiceren, en hoe lang uw berichten moeten zijn.

Website: quilly.ink

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Quilly. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.