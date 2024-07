Prospre is een maaltijdplanner-app die gepersonaliseerde maaltijdplannen genereert om gebruikers te helpen hun fitnessdoelen te bereiken. De app maakt maaltijdplannen die overeenkomen met de calorie- en macrodoelen van de gebruiker voor de week, die kunnen worden aangepast door maaltijden uit te wisselen, recepten toe te voegen en bereik voor macro's in te stellen. De app biedt ook een AI Coach die het gewicht en de voedselinname van de gebruiker analyseert en suggesties geeft om op koers te blijven. Met de macrotrackerfunctie kunnen gebruikers alles volgen wat ze eten en zijn er barcodescanning en een voedingsfeitenscanner beschikbaar, waardoor gebruikers meer dan 300.000+ voedingsmiddelen kunnen scannen om meer dan 150 voedingsstoffen bij te houden. De flexibele maaltijdplanning van de app biedt de mogelijkheid om lekkernijen in het plan in te passen terwijl u aan de macro's voldoet. Prospre biedt ook een automatische boodschappenlijst met automatisch aanvullen van Amazon Fresh, afdrukbare boodschappenlijstjes en grafieken voor de voortgang van het gewicht. Gebruikers kunnen de app downloaden voor iOS- en Android-apparaten. Met Prospre kunnen gebruikers eenvoudig macrogebaseerde dieetdoelen bereiken zonder elke dag hetzelfde voedsel te hoeven eten. De app krijgt een hoge waardering in de App Store, waarbij gebruikers het gebruiksgemak en de effectiviteit bij het stellen van dieetdoelen op de lange termijn prijzen.

Website: prospre.io

