End-to-end commercieel vastgoedplatform - Investeer, verkoop en verhuur commercieel vastgoed ondersteund door geverifieerde gegevens. PropReturns is een online platform voor het kopen, verkopen en verhuren van commercieel onroerend goed in India. De vastgoedmarkt in India is zeer gefragmenteerd en wordt geplaagd door een gebrek aan transparantie. Wij stellen bedrijven en particulieren in India in staat commercieel vastgoed te verhandelen op basis van data.

Website: propreturns.com

