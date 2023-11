Elke inschrijving is belangrijk. De missie van Pronto is om instellingen te helpen studenten te werven en te behouden door studenten te verbinden en te betrekken tijdens hun hele traject – van toelating tot afstuderen en daarna. Pronto verbindt uw hele campus, waardoor studenten vanaf hun mobiele apparaat ongekende toegang krijgen tot docenten, klasgenoten en institutionele ondersteuningsdiensten. Verander uw campus vandaag nog in een gemeenschap met Pronto.

Website: pronto.io

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Pronto. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.