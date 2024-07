Prompt Hunt is een AI-kunstplatform waarmee gebruikers kunstwerken kunnen creëren, verkennen en delen met behulp van AI-technologie. Het bevat een reeks AI-modellen, waaronder Stable Diffusion, DALLE en Midjourney. Het platform is gericht op kunstenaars en creatievelingen en biedt een snel en vereenvoudigd kunstcreatieproces. Een belangrijk kenmerk van Prompt Hunt is Chroma, hun geavanceerde AI-model, dat wordt gebruikt om snel beelden van hoge kwaliteit te genereren, met indrukwekkende controle en details. Prompt Hunt bevat een verzameling promptsjablonen om consistente creatie van assets te vergemakkelijken. Gebruikers kunnen deze sjablonen ook maken, wijzigen en delen, waardoor de gezamenlijke kunstcreatie wordt verbeterd. Het platform is ontworpen voor optimaal gebruikersgemak, heeft een stijlkiezer via slepen en neerzetten en dankzij de privacymodus kunnen artiesten hun werken privé houden tijdens het creatieproces. Het platform ondersteunt een verscheidenheid aan kunstcategorieën, van 3D, logo's, fotografie tot pixelkunst, en biedt een breed spectrum voor verkenning en creatie. Om de toegankelijkheid te verbeteren en beginners te helpen, zijn er verschillende tutorials beschikbaar gesteld op het platform. Ondanks zijn eenvoud biedt Prompt Hunt ook efficiëntie voor meer ervaren gebruikers of 'prompt engineers', waardoor een breed scala aan gebruikersvaardigheden wordt geboden. Ten slotte kunnen gebruikers verschillende tariefplannen kiezen op basis van hun vereisten, waardoor flexibiliteit op het gebied van gebruik en kosten wordt gegarandeerd.

Website: prompthunt.com

