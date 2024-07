Promethean AI is een revolutionaire tool voor kunstmatige intelligentie (AI) die samenwerkt met kunstenaars om virtuele werelden te bouwen. Het biedt een reeks functies die zijn ontworpen om kunstenaars te helpen bij het creatief oplossen van problemen, het genereren van ideeën en het automatiseren van alledaagse en niet-creatieve taken. Het heeft ook de mogelijkheid om te leren van en zich aan te passen aan de individuele smaak van elke artiest. De gratis versie van Promethean AI is beschikbaar voor niet-commercieel gebruik en er zijn aanvullende licentieopties beschikbaar voor projecten met een financiering van minder dan $ 100.000 per jaar (Indie) en hoger (Professional). Promethean AI is het geesteskind van Andrew Maximov, technisch art director bij Naughty Dog Inc. (Sony Interactive Entertainment). Andrew heeft samen met een team van ervaren specialisten op het gebied van technologie en entertainment samengewerkt om een ​​tool te creëren waarmee artiesten gemakkelijker hun werk kunnen creëren en delen. Het doel van Promethean AI is om het creatieve proces te democratiseren en iedereen in staat te stellen verhalen te creëren die anders onmogelijk zouden zijn. Promethean AI beschikt over een reeks tools die zijn ontworpen om artiesten te helpen, van het installeren en aanpassen van middelen tot de basisprincipes van de opdrachtregel en het onderwijzen van Promethean . Daarnaast biedt Promethean AI een Environment Art Internship-programma aan, waarbij ze hun ervaring met het bouwen van virtuele werelden inruilen voor inzicht in het beter en sneller maken van de artiestenervaring. Ten slotte zijn ze opgenomen in verschillende publicaties, zoals WIRED, VentureBeat, 80.lv, GamesIndustry.biz en Gamasutra.

Website: prometheanai.com

