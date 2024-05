Project Insight is bekroonde software voor werk- en projectbeheer die al uw werk, taken en projecten centraliseert in één gebruiksvriendelijk online platform. Verbind alles, van problemen, goedkeuringen, uitgaven, planning, ontwikkeling en meer, om uw belanghebbenden realtime inzicht in uw portfolio te geven. PI wordt aangeboden als een gratis uitbreidbare versie of als een volledig uitgeruste en werkelijk aanpasbare enterprise-editie. De tool wordt sinds 2002 door meer dan 10.000 gebruikers gebruikt in bedrijven van elke omvang en in alle sectoren. PI wordt erkend als een toonaangevende oplossing voor project- en portfoliomanagement (PPM) vanwege zijn intelligente planning, krachtig resourcebeheer, tijd- en budgetteringsfunctionaliteiten, real-time project- en portfoliorapportage en gestroomlijnde agile-, waterval- en Kanban-methodologieën. De PPM-oplossing van PI is flexibel en volledig aanpasbaar en biedt kant-en-klare integraties met softwareapplicaties zoals: JIRA, QuickBooks, Azure DevOps, Office 365, Salesforce, Google en meer. PI biedt ook een robuuste mobiele app en de beste klantenondersteuning in de branche.

