Profi is een alles-in-één besturingssysteem voor professionele dienstverleners incl. coaches, consultants, trainers, therapeuten en anderen. Profi is gebouwd voor professionele dienstverleners en helpt u eenvoudig alle activiteiten te stroomlijnen en uw bedrijf efficiënter te laten groeien. Profi wordt vertrouwd door meer dan 1000 professionals en biedt u de mogelijkheid om: - 140 uur per jaar te besparen door drukke werkzaamheden te automatiseren - Gemakkelijk indruk te maken op klanten door een onderscheidende ervaring te bieden - Uw zakelijke aanbod uit te breiden U kunt Profi gebruiken als solo-aanbieder, als een team van professionals, of als bedrijf. Veel voorkomende gebruiksscenario's: - Plan 1:1- en groepscoachingsessies met klanten - Voer sessies uit via de ingebouwde videoconferentietool of Zoom - Creëer en verkoop cursussen/programma's - Volg de voortgang van uw klanten en betrek ze via formulieren - Betaal lidmaatschap of abonnement kosten - Krijg betaald voor sessies en andere diensten via een uniform factureringssysteem

Website: profi.io

