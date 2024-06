ProdPerfect is de eerste autonome, end-to-end (E2E) regressietestoplossing die continu E2E-testsuites bouwt, onderhoudt en evolueert via datagestuurde, machinegestuurde analyse van live gebruikersgedragsgegevens. Het is de enige volledig beheerde oplossing die kritieke gaten in de testdekking aanpakt, lange runtimes van testsuites en kostbare bugs in de productie elimineert en de QA-last wegneemt die enorme technische middelen in beslag neemt.

Website: prodperfect.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan ProdPerfect. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.