PresentationGPT is een door AI aangedreven presentatiegenerator die binnen enkele seconden presentaties van hoge kwaliteit maakt. Het maakt gebruik van GPT-4, de meest geavanceerde taalgeneratiemodellen die beschikbaar zijn om hun AI-algoritmen te voeden en indrukwekkende presentaties te genereren. De tool is ontworpen om naadloos samen te werken met PowerPoint en Google Presentaties, waardoor gebruikers hun presentaties eenvoudig kunnen downloaden en bewerken. PresentationGPT beschikt over een verscheidenheid aan thema's en ontwerpsjablonen die kunnen worden gebruikt om boeiende en gedetailleerde presentaties te produceren die een blijvende indruk op het publiek achterlaten. Bovendien biedt de tool een gratis abonnement met onbeperkte presentaties, basisontwerpsjablonen en hoogwaardige, bewerkbare bestandsindelingen voor onder meer PowerPoint en Google Slides. Er is ook een pay-per-download-abonnement van $ 4,99, waarmee gebruikers toegang krijgen tot vergelijkbare functies tegen een eenmalige vergoeding per download. PresentationGPT heeft een eenvoudige en transparante prijsstructuur, zonder verborgen kosten, abonnementen of registraties. Gebruikers hebben gratis toegang tot hun presentaties en betalen alleen wanneer ze deze downloaden. De tool wordt door zijn gebruikers geprezen vanwege zijn eenvoud, transparantie en het vermogen om in een mum van tijd aanpasbare presentaties van hoge kwaliteit te produceren. PresentationGPT is een ideaal hulpmiddel voor iedereen die op zoek is naar een efficiënte en effectieve manier om verbluffende presentaties te ontwikkelen zonder uren te besteden aan ontwerp en opmaak.

Website: presentationgpt.com

