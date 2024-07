Portrait AI is een AI-aangedreven tool die portretten in 18e-eeuwse stijl genereert op basis van geüploade selfies. Het is beschikbaar als mobiele app op zowel iOS- als Android-platforms. Gebruikers kunnen hun eigen unieke portretten maken door simpelweg een paspoortachtige foto van hun gezicht te uploaden. De tool raadt aan een bril te vermijden en stelt voor om voor de beste resultaten een foto met een groot gezichtsoppervlak te gebruiken. Bovendien biedt de app een breed scala aan andere filters, waaronder Cartoon, Portrait HD, Halloween en meer, met in totaal meer dan 100 opties. Met deze filters kunnen gebruikers hun portretten verder verbeteren en transformeren volgens hun voorkeuren. De officiële website biedt links om de app te downloaden uit de Apple App Store en Google Play Store, waardoor de toegankelijkheid voor een breed scala aan gebruikers wordt gegarandeerd. De website bevat ook links naar het privacybeleid en de servicevoorwaarden voor wie op zoek is naar aanvullende informatie. Over het geheel genomen biedt Portrait AI een leuke en creatieve manier voor individuen om de esthetiek van 18e-eeuwse portretten te ervaren door het gebruik van kunstmatige intelligentie.

Website: portraitai.app

