R7 is een groot Braziliaans nieuwsportaal dat uitgebreide berichtgeving biedt over nieuws en informatie uit Brazilië en de rest van de wereld. De website biedt nieuwsartikelen, blogs, video's en andere multimedia-inhoud over een breed scala aan onderwerpen, waaronder politiek, zakenleven, sport, entertainment en meer. R7 heeft tot doel zijn lezers op de hoogte te houden van de nieuwste ontwikkelingen en gebeurtenissen, zowel in eigen land als wereldwijd.

Website: r7.com

