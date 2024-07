Poised is een gratis, door AI aangedreven communicatiecoach die gepersonaliseerde feedback geeft om te helpen bij online vergaderingen. Het werkt op Mac en Windows en wordt veilig en privé gehouden. Het biedt realtime feedback over gebruikte woorden, opvulwoorden, vertrouwen, energie, empathie en meer, zonder dat iemand anders het weet. Het biedt ook een gedetailleerde analyse van trends in de loop van de tijd, zodat gebruikers hun voortgang kunnen volgen en hun spreekvaardigheid kunnen verbeteren. Het biedt ook toegang tot een bibliotheek met inhoud die is gemaakt door spraakcoaches om gepersonaliseerde lessen te bieden. Poised kan worden geïntegreerd met meer dan 800 communicatietools, waaronder Zoom, Google Meet, Slack en Microsoft Teams. Het biedt ook waarschuwingen en tips om gebruikers te helpen hun spraak te verbeteren en overtuigende presentaties met duidelijkheid te creëren. Poised wordt door professionals geprezen vanwege het gebruiksgemak en de realtime feedback, en is perfect voor productmanagers, leidinggevenden, oprichters, interviewers, verkopers en iedereen die zijn communicatieve vaardigheden wil verbeteren.

Website: poised.com

