The Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), een peer-reviewed tijdschrift van de National Academy of Sciences (NAS), is een gezaghebbende bron van origineel onderzoek met grote impact dat zich in grote lijnen uitstrekt tot de biologische, fysische en sociale wetenschappen. Het tijdschrift heeft een mondiale reikwijdte en indiening staat open voor alle onderzoekers wereldwijd. PNAS werd in 1914 opgericht ter ere van de honderdste verjaardag van de National Academy of Sciences. Sindsdien hebben we ons uiterste best gedaan om alleen wetenschappelijk onderzoek van de hoogste kwaliteit te publiceren en dat onderzoek toegankelijk te maken voor een breed publiek. Daarnaast publiceert PNAS wetenschappelijk nieuws, commentaren, perspectieven, speciale functies, podcasts en profielen van NAS-leden.

Website: pnas.org

