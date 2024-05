PlayPlus is het streamingplatform dat eigendom is van en wordt beheerd door Rede Record, een van de grootste mediaconglomeraten in Brazilië. Het biedt live en on-demand toegang tot inhoud van de televisiekanalen van Record, evenals originele producties en exclusieve inhoud. Op het PlayPlus-platform kunnen gebruikers inloggen met een bestaand account of een nieuw account aanmaken om de beschikbare inhoud te streamen. Het fungeert als een hub voor kijkers om toegang te krijgen tot de programmering van Rede Record die verder gaat dan alleen traditionele televisie, en biedt een handige manier om live-uitzendingen te bekijken of on-demand shows in te halen. De belangrijkste kenmerken van PlayPlus zijn onder meer: * Live streaming van de tv-kanalen van Rede Record * On-demand toegang tot shows, films en andere inhoud uit de Recordbibliotheek * Originele programmering en exclusieve inhoud geproduceerd voor het streamingplatform * Mogelijkheid om een ​​gebruikersaccount aan te maken en kijkvoorkeuren aan te passen PlayPlus is een belangrijk onderdeel van de strategie van Rede Record om zijn bereik uit te breiden en kijkers meer flexibiliteit te bieden bij de manier waarop zij de inhoud van het netwerk consumeren in het digitale tijdperk.

Website: playplus.com

