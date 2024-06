Playform is een AI-kunstgenerator en creatief platform dat kunstenaars, makers en ontwerpers in staat stelt generatieve AI in hun creatieve proces te integreren. Het biedt een geïntegreerd platform met veel AI-kunstgeneratieve tools op één plek, waardoor AI toegankelijk wordt voor kunstenaars zonder dat ze technische vaardigheden of codering hoeven te leren. Kunstenaars kunnen Playform gebruiken tijdens hun hele creatieve proces, van inspiratie tot productie. De meeste tools van Playform bieden onbeperkt gratis gebruik voor verkenning. Met Playform Studio kunnen kunstenaars originele, door AI gegenereerde kunstwerken maken en verkopen, met 60 maandelijkse Playform-credits en exclusieve tentoonstellingsmogelijkheden. Playform biedt kunstenaarsspotlights en tentoonstellingen met werk dat met behulp van hun platform is gemaakt. Playform maakt de creatie en verkoop van generatieve AI-kunst-NFT's mogelijk via hun Art Mine-marktplaats. Playform positioneert zichzelf als een creatieve metgezel en hulpmiddel voor professionele kunstenaars om AI te integreren in hun workflow en creatieve proces.

Website: playform.io

