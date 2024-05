Voer apps uit in afleidingsvrije venster met vele verbeteringen.

Planzone is een projectmanagementtool waarmee gebruikers hun werk kunnen organiseren en met anderen kunnen samenwerken. Dashboards tonen activiteiten, urenstaten worden beheerd en geanalyseerd en taken worden samengebracht in een takenlijst.

Categorieën : Productivity Projectbeheersoftware

Website: planzone.fr

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan PlanZone. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.