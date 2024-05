PlanRadar is een bekroond digitaal SaaS-platform voor documentatie, taakbeheer en communicatie bij bouw- en vastgoedprojecten. We zijn over de hele wereld actief, momenteel in meer dan 75 markten. Wij bedienen alle markten in de vastgoed- en bouwsector en voegen waarde toe aan iedereen die betrokken is bij de levenscyclus van een gebouw, van aannemers en ingenieurs tot vastgoedbeheerders en eigenaren. Ons platform digitaliseert alle dagelijkse processen en communicatie, waardoor tijd- en kostenbesparing mogelijk is en projecten met een hogere kwaliteit kunnen worden opgeleverd. Elke dag helpen we professionals de efficiëntie te vergroten en het succes van hun projecten te vergroten door de manier waarop ze werken te stroomlijnen en realtime toegang te bieden tot waardevolle projectgegevens. Tegenwoordig ervaren ruim 120.000 gebruikers van het platform enorme kosten- en tijdbesparingen met behulp van PlanRadar. PlanRadar is momenteel beschikbaar in 20 talen en kan worden gebruikt op alle IOS-, Windows- en Android-apparaten.

Website: planradar.com

