Pixie is een Webflow CMS-beeldoptimalisatieprogramma. Het is ontworpen om de prestaties van uw site te verbeteren door uw afbeeldingen te optimaliseren voor snelheid zonder concessies te doen aan de kwaliteit. Pixie kan afbeeldingen optimaliseren in uw Webflow CMS-afbeeldingengalerij, CMS-afbeeldingen, e-commerce productafbeeldingen en e-commerce productgerelateerde afbeeldingen. Pixie werkt doordat u de afbeeldingsvelden kunt selecteren die u wilt optimaliseren in uw CMS, uw Webflow-accounts kunt koppelen en vervolgens indien nodig het formaat van uw afbeeldingen kunt wijzigen.

Website: trypixie.io

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Pixie. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.