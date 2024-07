Pixelcut is een online ontwerptool die AI gebruikt om gebruikers te helpen eenvoudig productfoto's, advertenties en andere visuele inhoud voor online winkels te maken. Een van de belangrijkste kenmerken is de mogelijkheid om achtergronden te verwijderen of objecten uit afbeeldingen te wissen, waardoor het gemakkelijker wordt om professioneel ogende afbeeldingen te maken. Gebruikers kunnen kiezen uit duizenden sjablonen om kijkers in klanten om te zetten. De tool beschikt ook over een beeldopschaler, die de beeldkwaliteit verbetert, en een magische gum waarmee foto's snel en eenvoudig kunnen worden bewerkt. Met de virtuele studio kunnen gebruikers 10 keer meer productfoto's maken zonder dat ze reis- of professionele apparatuur nodig hebben. Pixelcut biedt een API voor degenen die de technologie willen gebruiken om hun eigen producten of diensten te verbeteren. Over het algemeen wil Pixelcut het vaak complexe en tijdrovende proces van het ontwerpen van productfoto's en advertenties voor e-commercebedrijven vereenvoudigen. Met de door AI aangedreven bewerkingstools kan de gebruiker visueel aantrekkelijke inhoud creëren met minimale inspanning en zonder professionele fotografievaardigheden of apparatuur. Het is een handig hulpmiddel voor mensen zonder ontwerpervaring die afbeeldingen van hoge kwaliteit willen maken voor hun website, sociale media of online winkel.

Website: pixelcut.ai

