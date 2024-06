Pixcap is een webgebaseerd ontwerpplatform op maat gemaakt voor merken, startups en creatieve bureaus van elke omvang, waarmee ze snel impactvol 3D-brandingontwerp kunnen maken. De integratie van 3D-elementen in branding, reclame, productpresentaties en sociale media-inhoud is aanzienlijk boeiender gebleken dan traditionele platte ontwerpen, wat heeft geresulteerd in een verhoogde merkzichtbaarheid en een opmerkelijke stijging van 40% in conversiepercentages. Onze missie is om het maken van professionele 3D-ontwerpen en video's voor iedereen toegankelijk en moeiteloos te maken. Sleep eenvoudigweg de gewenste 3D-elementen en pas ze aan de esthetiek van uw merk aan. Met Pixcap kunt u uw merk naar een hoger niveau tillen door: - Een grote bibliotheek met aanpasbare 3D-middelen. - Diverse mockup-kits voor merkontwikkeling - AI-aangedreven generatie van levensechte 3D-modellen op basis van eenvoudige tekst of 2D-afbeeldingen. - Opvallende animaties die uw ontwerpen tot leven brengen. Bezoek website: https://pixcap.com

