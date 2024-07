Stel je voor dat het functioneert als een door kunstmatige intelligentie aangedreven kunsteditor, waardoor gebruikers hun gedachten in kunst kunnen omzetten. Het biedt een platform om creativiteit te laten stromen tijdens het creëren en herhalen van AI-kunst. Het platform biedt een verscheidenheid aan tools en functies om de gebruikerservaring bij het maken van hun kunstwerken te verbeteren. Eén daarvan zijn de Stable Diffusion Models waaruit gebruikers kunnen kiezen om afbeeldingen te genereren. Een andere functie, 'Inpainting', helpt bij het opvullen van ontbrekende of beschadigde delen van een afbeelding, terwijl 'Outpainting' de grenzen van een afbeelding verlegt en nieuwe composities mogelijk maakt. De tool biedt meerdere voordelen, zoals stabiele diffusie met aanpasbare opties, tekengestuurde generatie en overschildermogelijkheden. Het biedt ook snelle automatische suggesties en variaties in basisafbeeldingen. De gebruikerservaring wordt verder verbeterd door een uitgebreide bron zoals gidsen en blogs en een inspirerende galerij met AI-kunst. Bovendien is de Picture it-editor open-source, wat bijdragen van de gemeenschap bevordert. Gebruikers kunnen bijdragen aan het krachtiger en toegankelijker maken van de editor in de loop van de tijd. Degenen met innovatieve ideeën om de creatie van AI-kunst te verbeteren, worden aangemoedigd om deel te nemen en hun ideeën te delen.

Website: pictureit.art

