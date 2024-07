Pics.io is alles-in-één Digital Asset Management-software waarmee bedrijven hun mediabibliotheek kunnen beheren. Pics.io is een gecentraliseerde hub voor al uw mediabestanden die gecontroleerde toegang biedt tot uw digitale informatie, geautomatiseerde marketingworkflows en voortgangsregistratie. U kunt Pics.io-opslag gebruiken voor uw bibliotheek met media-items. Als alternatief kunt u beginnen met het beheren van digitale activa bovenop uw Google Drive- of Amazon S3-cloudopslag. Hoe profiteert u van Pics.io?: • Krijg een kosteneffectieve DAM-oplossing zonder dat u uw bestanden ergens heen hoeft te verplaatsen en zonder extra kosten te betalen voor het bewaren van uw assets op servers van derden • Maak uw onbeperkte opslagruimte doorzoekbaar met behulp van trefwoorden en metadata en andere functionaliteit • Bepaal welk AI-model u wilt kiezen voor geautomatiseerde trefwoordtagging op basis van efficiëntie, kosten en uw behoeften. Maak op AI gebaseerde activabeschrijvingen voor uw bestanden. • Beheer uw teamactiviteiten binnen de digitale bibliotheek, ontvang meldingen van wijzigingen in uw bestanden, geef feedback en voeg opmerkingen toe aan de vereiste middelen, en houd de gerelateerde communicatie op één plek bij • Beheer teamtoegang tot digitale inhoud, wijs rollen en machtigingen toe aan het team leden • Maak uw digitale bibliotheek deelbaar met klanten, partners en collega's door de toegang tot uw middelen aan te passen • Beheer geheel nieuwe uploads, wijzigingen in de metagegevens, trefwoorden en alle andere wijzigingen die in Pics.io worden aangebracht in uw cloudopslag

Website: pics.io

