Photoleap, ontwikkeld door Lightricks, is een alles-in-één app voor fotobewerking die voornamelijk is ontworpen voor iPhone-gebruik. Deze creatieve tool biedt meerdere faciliteiten, waaronder achtergrondwijzigingen, het verwijderen van objecten, het maken van collages en de toepassing van verschillende filters en effecten, naast nieuwe functies zoals exclusieve Aquaman AI-filters. Daarnaast bevat het ook een uitgebreide reeks AI-tools die aspecten omvatten zoals AI Photo Enhancer, AI Headshot Generator, AI Tattoo Generator, AI Image Generator, AI Avatar Generator en nog veel meer. De bewerkingstools vergemakkelijken het verwijderen van objecten uit foto's, het combineren van foto's, het verwijderen van de achtergrond uit afbeeldingen, het bijsnijden van afbeeldingen, het toevoegen van randen aan foto's en tal van andere mogelijkheden. Photoleap beschikt ook over functionaliteiten om foto's te animeren en tekst aan afbeeldingen toe te voegen. De app onderscheidt zich door de unieke functie om beschrijvingen en tekeningen met behulp van AI om te zetten in afbeeldingen. Een belangrijk kenmerk is de mogelijkheid om eenvoudig verhalen te transformeren en de mogelijkheid om een ​​creatief, persoonlijk tintje aan foto's toe te voegen met een verzameling stickers, filters, effecten en lettertypen. Er zijn ook krachtige bewerkingstools in Photoleap opgenomen, waaronder samenvoegen, dubbele belichting en lagen. Bovendien biedt het zijn gebruikers het gemak om binnen één app te creëren en te bewerken door de mogelijkheden van Motionleap in Photoleap te integreren.

Website: photoleapapp.com

