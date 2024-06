Perfecto van Perforce is het meest vertrouwde testplatform voor web- en mobiele apps in de branche. Patchwork-teststrategieën behoren tot het verleden, omdat gebruikers met Perfecto overal ter wereld kunnen genieten van een naadloze, end-to-end testervaring. Maak gebruik van de enterprise-grade cloud om te testen op echte apparaten, virtuele apparaten of een combinatie van beide, afhankelijk van wat het beste bij u past. Bugdetectie is sneller dan ooit en stelt gebruikers in staat om veel eerder in de cyclus fouten te detecteren en op te lossen. De robuuste slimme rapportagefuncties van Perfecto helpen problemen snel te identificeren via analyse van testfouten en vals-negatieve filtering. Automatiseer het testen vanuit uw CI en synchroniseer al uw rapportages op één plek. Los defecten snel op met de meest uitgebreide, rijke testartefacten in de branche. Met netwerkvirtualisatie en gebruikerssimulatie kunt u testen zoals uw gebruikers en verkleint u de kans op ontsnapte defecten. Breid de testdekking uit en integreer volledig met uw gehele toolchain. Continu testen is nog nooit zo haalbaar geweest dankzij de ongeëvenaarde geavanceerde mogelijkheden van Perfecto, waaronder BDD- en codeloze automatisering, parallelle testuitvoeringen en bursting-mogelijkheden, open integraties met toonaangevende DevOps-tools en automatiseringsframeworks, CI-dashboards, heatmaps, rijke verzameling van artefacten en ML-gestuurde analyses testen. Breng een revolutie teweeg in uw teststrategie en ontdek waarom meer dan de helft van de Fortune 500-bedrijven Perfecto als testpartner vertrouwt. 99,9% uptime betekent beter testen, tijd- en geldbesparing en een superieure app als eindresultaat. Ga voor meer informatie of om een ​​gratis proefperiode van 14 dagen te starten naar www.perfecto.io.

Website: perfecto.io

