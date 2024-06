Pelcro is een alles-in-één platform voor abonnements- en lidmaatschapsbeheer. Een uitgebreid en zelfbedieningsplatform zonder code, maar met alle ontwikkelingstools voor ultieme flexibiliteit. Belangrijkste Pelcro-functies: - Creëer eenvoudig abonnementen en e-commerceproducten op één plek - Creëer eenvoudig betaalmuren met meters, kies welke inhoud of functies achter een betaalmuur moeten komen - Gebruik geavanceerde targeting om de taal en valuta te personaliseren op basis van de locatie van uw gebruiker - Creëer en pas de gebruikerservaring aan op basis van uw merk - Snelle betaalervaring met Google Pay, Apple Pay en PayPal - Beheer gebruikers vanuit het CRM of laat ze wijzigingen aanbrengen vanuit hun zelfbedieningsdashboard - Pas het betalingstraject en de prijsmodellen aan en automatiseer en gebruikersstroom op basis van uw voorkeuren - Exporteer analytische rapporten inclusief bruto-inkomsten, nieuwe abonnementen - Wij bieden 24/7 technische ondersteuning Bezoek Pelcro.com om een ​​demo aan te vragen of uw GRATIS proefperiode van 14 dagen te claimen.

Website: get.pelcro.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Pelcro. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.