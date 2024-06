Voer apps uit in afleidingsvrije venster met vele verbeteringen.

De tool 'pdf gpt' functioneert voornamelijk als een PDF-samenvattingstool die gebruik maakt van het GPT AI-model. Hiermee kunnen gebruikers PDF-bestanden uploaden en wordt een gedetailleerd overzicht van het hele document gegenereerd. Het unieke van dit systeem komt voort uit de mogelijkheid om hele PDF's te verwerken in plaats van kleinere secties, waardoor het samenvattingen kan maken die aanzienlijk gedetailleerder zijn. De tool splitst de PDF op in een uitgebreide samenvatting, een inhoudsopgave en individuele samenvattingen voor elke afzonderlijke sectie van het document. Het is opmerkelijk dat gebruikers JavaScript moeten hebben ingeschakeld om deze tool volledig te kunnen gebruiken.

