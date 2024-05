Paystand is een toonaangevende digitale betalingsoplossing voor B2B-bedrijven, met meer dan 170.000 bedrijven die transacties uitvoeren via het betalingsnetwerk. Met Paystand kunt u eenvoudig betalingen accepteren, incasso's stroomlijnen en urenlange handmatige AR-taken automatiseren. Met Paystand kunt u kosteloze betalingen inschakelen en complexe boekhoudprocessen en -bewerkingen zoals incasso's, betalingsafstemming en de communicatieworkflow met klanten vereenvoudigen. U zult geen extra kosten of toeslagen vinden die verband houden met het netwerk van Paystand. In plaats daarvan heeft u toegang tot groothandelsverwerkingstarieven en kunt u betalingen elektronisch innen zonder transactiekosten te betalen. Met robuuste ondersteuning voor veel ERP's zoals NetSuite, Xero en andere e-commercesystemen zoals Magento en Epicor, verbeteren Paystand-integraties de gehele betaalervaring van klanten. Paystand helpt u de kosten te verlagen en AR-middelen in uw hele bedrijf vrij te maken om de kostenbesparingen, de teamproductiviteit en de cashflow te verbeteren.

Categorieën : Finance Betalingsverwerkingssoftware

Website: paystand.com

