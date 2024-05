Voer apps uit in afleidingsvrije venster met vele verbeteringen.

Paydock is een betalingsorkestratieplatform dat toonaangevend is bij het oplossen van talloze kostbare problemen voor verkopers die navigeren door ongelijksoortige, snel evoluerende en gefragmenteerde betalingsdienstaanbieders (en aanverwante). Onze innovatieve API-first-technologie harmoniseert betalingen, fraude, identiteit en andere leveranciers (zoals PayPal, enz.) via één enkele interface, terwijl wordt voldaan aan compliance-, beveiligings-, technische en andere functionele behoeften.

Categorieën : Finance Betalingsverwerkingssoftware

Website: paydock.com

