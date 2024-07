Voer apps uit in afleidingsvrije venster met vele verbeteringen.

Passio AI biedt een visueel AI-as-a-Service-platform gericht op ondernemingen. Het platform biedt eenvoudig te integreren SDK’s, waardoor bedrijven AI-mogelijkheden kunnen gebruiken op verschillende gebieden, waaronder gezondheid, fitness, thuisbedrijven en meer. Onder het aanbod heeft Passio AI een Nutrition AI-tool ontwikkeld die AI-voedingstracking-ervaringen biedt voor mobiele apps, samen met toegang tot een voedingsdatabase. Het platform biedt ook Remodel AI en VR Showorm, tools waarmee gebruikers producten voor het verbouwen van huizen kunnen visualiseren en kopen. De Mobile AI-tool die in apps is geïntegreerd, heeft tot doel de verkoop- en gebruikerservaringen met computervisie te verbeteren. Passio AI biedt ook 'MindsEye', een gratis AI-herkenningstool die de camera van een apparaat gebruikt om objecten te herkennen. Het modulaire karakter van het aanbod van Passio zorgt voor eenvoudige integratie en implementatie in apps. Het platform legt verder de nadruk op datagestuurde besluitvorming, waardoor bedrijven de klantbetrokkenheid kunnen vergroten, het aankoopproces kunnen stroomlijnen en de omzet kunnen laten groeien. Bovendien bieden ze realtime computervisie op het apparaat en AI-gestuurde gebruikerservaringen om mobiele applicaties te transformeren. Passio werkt samen met meerdere bedrijven om deze AI-functionaliteiten uit te breiden naar hun producten.

Website: passio.ai

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Passio. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.