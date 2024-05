De voortgang van medewerkers is vaak ondoorzichtig, ongestructureerd, niet geïnformeerd en subjectief. Als gevolg hiervan worden veel werknemers over het hoofd gezien, voelen ze zich vastgelopen, raken ze niet meer betrokken en vertrekken ze uiteindelijk. Pando gelooft dat gestructureerde, transparante en bruikbare carrièreladders gelijkheid stimuleren, teams sterker maken en een doel creëren voor alle werknemers. Pando is er om iedereen te helpen een betekenisvolle impact te hebben en gaandeweg te groeien! Pando is het eerste platform voor de voortgang van medewerkers dat competentiegerichte feedback, beoordelingen en doelstellingen combineert om de groei van een medewerker naar het volgende niveau voortdurend te volgen en te meten.

Website: pando.com

