Palla maakt directe P2P-betalingen mogelijk vanuit de VS naar andere landen, een markt van $65 miljard per jaar. Het verzenden en ontvangen van geldovermakingen is tegenwoordig traag, tijdrovend en lastig voor alle partijen, omdat het meestal een op contant geld gebaseerd proces is. Met Palla kunnen afzenders in de VS dit met een paar tikken op hun telefoon doen en ontvangen ontvangers hun geld binnen enkele seconden.

Website: palla.app

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Palla. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.