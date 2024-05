PagesJaunes is een toonaangevend online directory- en lokaal zoekplatform in Frankrijk. Het dient als een uitgebreide bron voor het vinden van bedrijven, diensten en contactgegevens in het hele land, gericht op zowel consumenten als bedrijven. Met kenmerken: * Bedrijvengids. * Gebruikersrecensies en beoordelingen. * Kaarten en routebeschrijvingen. * Categorieën en filters. * Verbeterde bedrijfsprofielen. * Boekings- en afspraakdiensten. * Applicatie voor de mobiele telefoon. * Advertentie-oplossingen. * Integratie met sociale media. PagesJaunes is een waardevolle bron voor iedereen die lokale bedrijven en diensten in Frankrijk wil vinden en ermee in contact wil komen. Dankzij de uitgebreide directory, gebruikersrecensies en extra functies is het een platform bij uitstek voor zowel consumenten die op zoek zijn naar diensten als bedrijven die hun online aanwezigheid willen verbeteren.

Website: pagesjaunes.fr

