PageBot is een door GPT aangedreven chatbot die een reeks functies biedt om de klantenservice op uw website te verbeteren. Enkele van de belangrijkste kenmerken zijn: 1. Boeiende, directe en prettige gesprekken: PageBot biedt directe antwoorden op vragen van klanten op basis van de inhoud van uw website en eventuele aanvullende gegevens die u verstrekt 2. Dynamisch ophalen van gegevens: het kan informatie uit uw bestaande kennisbank ophalen. Het ondersteunt de meeste documenttypen: PDF, PPTX, DOCX, webpagina's en zelfs API-aanroepen naar uw backend. 3. Gratis abonnement: PageBot biedt een gratis abonnement met gratis 50 berichten per maand, waardoor het toegankelijk is voor kleine bedrijven. 4. Aanpasbaar uiterlijk: u kunt het uiterlijk van PageBot aanpassen met behulp van CSS-overschrijvingen, zodat het aansluit bij het ontwerp van uw website. 5. Meertalige ondersteuning: PageBot ondersteunt gesprekken in meer dan 130 talen, waardoor u een wereldwijd publiek kunt bedienen. 6. Kleine voetafdruk: Met minder dan 20 kb JavaScript heeft PageBot een minimale impact op de laadsnelheid van uw webpagina. 7. Facturering op basis van gebruik: PageBot biedt een prijsmodel dat is gebaseerd op gebruik, waardoor u alleen hoeft te betalen voor de berichten die u buiten het gratis abonnement gebruikt. Dit is voor jou als: 1. U wilt meer tijd aan uw producten besteden dan aan de klantenservice 2. U wilt uw bezoekers direct antwoord geven op hun vragen 3. U wilt het aantal supporttickets voor triviale vragen verminderen.

Website: thepagebot.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan PageBot. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.