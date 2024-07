Owny is een financiële technologietool die bedrijven een uitgebreid platform biedt om hun kapitaal- en bankbehoeften te beheren. Het biedt AI-aangedreven functies om processen met betrekking tot particulier kapitaalbeheer, investeerders en treasury te stroomlijnen. De tool is geschikt voor verschillende sectoren, zoals startups, private equity- en durfkapitaalfondsen, onroerend goed en meer. Voor startups maakt Owny het beheer van SAFE (Simple Agreement for Future Equity) en Convertible Notes mogelijk met behulp van industriestandaard sjablonen. Het biedt ook AI-tools waarmee fondsen bestaande en nieuwe fondsen kunnen integreren, met behulp van zowel standaard- als aangepaste sjablonen. De tool vergemakkelijkt investeringsactiviteiten in onroerend goed door gebruikers in staat te stellen aanbiedingen te delen, contracten te verwerken en deposito's voor particuliere vastgoedaanbiedingen te beheren. Beleggers kunnen profiteren van een privédashboard dat speciale accounts, functies voor beleggingsbeheer, verificaties en meer biedt. Bovendien dekt Owny wereldwijde betalingsoverdrachten via de FX/ACH/Wire-module, die uitgaande en inkomende betalingen beheert die zijn gekoppeld aan specifieke particuliere aanbiedingen. De tool biedt ook backoffice-tools voor transactierapportage, compliancebeheer en aangepaste updates. Gebruikers kunnen interesse, verkoopactiviteiten en voorraad volgen via interactieve tools voor gegevensanalyse. Met Owny kunnen gebruikers overeenkomsten maken en delen voor naadloze afsluitingsprocessen, betalingen, terugbetalingen en andere contractuele activiteiten. Bovendien biedt de tool voortdurende ondersteuning via een toegewijd team van specialisten, waardoor een onberispelijke service-ervaring voor gebruikers en belanghebbenden wordt gegarandeerd. Het is belangrijk op te merken dat Owny een bedrijf op het gebied van financiële technologie is, en geen geregistreerde makelaar-dealer of bank, en dat het geen juridisch, fiscaal of beleggingsadvies geeft. Het platform werkt samen met geregistreerde beleggingsadviseurs om bepaalde beleggingsfuncties aan te bieden, en alle beleggingsadviesdiensten worden geleverd door deze externe adviseurs. Gebruikers moeten zich bewust zijn van de mogelijke vooringenomenheid als gevolg van het partnerschap bij het overwegen van investeringsopties. Beleggen brengt risico's met zich mee, en verwachte of hypothetische prestaties mogen niet worden beschouwd als garanties voor toekomstige beleggingsresultaten.

Website: owny.com

