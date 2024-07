OverQuota is een AI-tool die is ontworpen om verkoopvergaderingen te verbeteren en de verkoopprestaties te verbeteren. Het biedt realtime inzichten tijdens verkoopvergaderingen, zodat gebruikers meer deals kunnen binnenhalen. Met OverQuota kunnen gebruikers vergaderplannen maken met behulp van sjablonen waarin best practices op het gebied van verkoop zijn opgenomen om paraatheid te garanderen. Tijdens de bijeenkomst biedt de tool AI-aangedreven hulp, waardoor inzichten worden verkregen om door bezwaren heen te komen en effectieve gesprekssporen te leveren om de kansen op het sluiten van de deal te vergroten. OverQuota automatiseert ook het maken van aantekeningen, legt belangrijke details uit het gesprek vast en vat deze samen in notities die aansluiten bij het vergaderplan. Deze functie elimineert de noodzaak voor het handmatig maken van aantekeningen, waardoor tijd wordt bespaard en gebruikers zich kunnen concentreren op het gesprek. Na de vergadering vereenvoudigt OverQuota de taak van het updaten van het CRM-systeem (Customer Relationship Management) door een oplossing met één klik te bieden. Dit elimineert de noodzaak voor meerdere browsertabbladen en het vervelende kopiëren en plakken van notities, waardoor het proces wordt gestroomlijnd en nauwkeurige en efficiënte CRM-updates worden gegarandeerd. OverQuota heeft tot doel verkoopprocessen te transformeren door gebruik te maken van AI-technologie om waardevolle inzichten te bieden, de productiviteit te verbeteren en de algehele verkoopprestaties te verbeteren.

Website: overquota.ai

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan OverQuota. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.