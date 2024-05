OvationCXM is het eerste Customer Experience Management (CXM)-bedrijf dat bedrijven en hun partner-ecosystemen helpt uitzonderlijke klantervaringen te bieden door silo-informatie te ontsluiten om de zichtbaarheid, samenwerking en communicatie binnen het hele ecosysteem van een organisatie uit te breiden. Live. Voordat klanten gefrustreerd raken en weggaan. En zonder dat oudere systemen hoeven te worden gewijzigd of dat er ook maar één regel code nodig is. Het platform van OvationCXM, CXMEngine, omvat vooraf gebouwde connectoren voor 's werelds populairste technologieën, waardoor silo's tussen losgekoppelde systemen worden afgebroken, zodat bedrijven het hele klanttraject kunnen beheren, van begin tot eind. De Journeys-oplossing van het platform stelt ondernemingen in staat om reizen on-the-fly te ontwerpen en aan te passen, op de momenten die er toe doen om klanten te helpen hun bestemming te bereiken. Of touchpoints nu binnen de organisatie plaatsvinden of extern met externe partners. Slimme add-ons, zoals onze intelligente, just-in-time kennislevering en cross-channelcommunicatie worden in één venster weergegeven, waardoor het niet meer nodig is om tussen systemen te schakelen. Klantgeobsedeerde ondernemingen, van financiële dienstverlening tot gezondheidszorg tot technologieleveranciers, kiezen voor Ovation's CXMEngine om onbeperkte, gepersonaliseerde klantervaringen op grote schaal te ontwerpen en beheren. OvationCXM publiceerde het Financial Services CXM Impact Report, waarin meer dan 4.000 zakelijke bankklanten werden ondervraagd over hun ervaringen met hun financiële instelling. Hieruit kwam naar voren dat 3 van de 4 bedrijven de onboarding van een nieuw product/dienst hebben stopgezet vanwege frustraties, waaronder te veel mensen en bedrijven die betrokken zijn bij hun reis, en gebrek aan informatie en instructies. Het volledige rapport kunt u downloaden op OvationCXM.com. Het hoofdkantoor van OvationCXM bevindt zich in Tiburon, Californië, met landelijk personeel op afstand. Leer meer over hoe u eigenaar kunt worden van de reis en hoe u de ervaring kunt begeleiden. en ontketen de voordelen van het bieden van een naadloos end-to-end klanttraject op Ovationcxm.com.

Website: ovationcxm.com

