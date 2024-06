Lees het laatste nieuws, updates en krantenkoppen. Ottawa Sun biedt informatie over de nieuwste nationale en internationale evenementen en meer. De Ottawa Sun is een dagblad in Ottawa, Ontario, Canada. Het wordt uitgegeven door Sun Media. Het begon met publicatie in 1983 als de Ottawa Sunday Herald, totdat het in 1988 werd overgenomen door Toronto Sun Publishing Corporation. In april 2015 werden Sun Media-papieren overgenomen door Postmedia.

Website: ottawasun.com

