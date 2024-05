OrdaSoft is een webontwerp- en webontwikkelingsbedrijf dat gespecialiseerd is in het maken van websites met behulp van populaire CMS-platforms zoals Joomla, Drupal en WordPress. S OrdaSoft is ruim 10 jaar geleden opgericht en heeft uitgebreide ervaring in de webdesign- en ontwikkelingsindustrie. Ze hebben meer dan 120 Joomla-sjablonen, 35 WordPress-thema's en 30 Drupal-thema's gemaakt. Ze bieden een breed scala aan websitesjablonen en thema's voor verschillende sectoren en gebruiksscenario's, waaronder het bedrijfsleven, onroerend goed, de automobielsector, bloggen en meer. Veel van deze sjablonen zijn zowel gratis als premiumversies beschikbaar. Naast templates ontwikkelt en verkoopt OrdaSoft ook Joomla-extensies en plug-ins die verschillende functionaliteiten toevoegen aan websites, zoals voertuigbeheer, vastgoedbeheer, boekingsbibliotheken en meer. Het bedrijf biedt professionele webontwikkelingsdiensten en ondersteuning om klanten te helpen bij het bouwen en onderhouden van hun websites. Ze beschikken over een team van ervaren ontwikkelaars en ontwerpers. OrdaSoft heeft een sterke focus op het creëren van responsieve, mobielvriendelijke en aanpasbare website-oplossingen die tegemoetkomen aan de behoeften van verschillende bedrijven en organisaties. Ze hebben een actieve online community en een forum waar klanten ondersteuning kunnen krijgen, feedback kunnen geven en onderwerpen over webontwikkeling kunnen bespreken.

Website: ordasoft.com

