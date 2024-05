Optiwe is de beste multi-agent en multi-channel WhatsApp CRM om klanten te bedienen op WhatsApp, Instagram, Facebook en uw website. Optiwe is een door AI aangedreven berichtenplatform dat bedrijven helpt de omzet te verhogen en de klantenservice te automatiseren via meerdere kanalen, waaronder WhatsApp en Instagram. Dankzij de aanpasbare chatbots, ondersteuning voor meerdere agenten en analysetools kunnen bedrijven gepersonaliseerde, efficiënte en datagestuurde ervaringen bieden aan hun klanten in sectoren als e-commerce, onroerend goed, de automobielsector, toerisme en andere.

Website: optiwe.com

